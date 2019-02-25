شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب فشل اقتحامهم لحجور..عبدالملك الحوثي يقوم بتكليف هذا المتمرد لاقتحامها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

قالت مصادر مطلعة ل هناعدن أن القيادي المتمرد لدى ميليشيا الإرهاب والإجرام التمرد الحوثي المدعوم من قبل إيران أبو علي ابو الحاكم هو من يقود معركة اليوم على حجور ولديه من سيد الكهف مهلة 48ساعه ويسقط حجور.



وقال المصدر ل هناعدن الهجوم بداء من اليوم فجرا استخدم فيه سلاح نوعي روسي وإيراني بقوة الله كسرنا الهجوم في كل محاور الجبهات الخمس على حجور اليوم يوم اسود مر على حجور نزوح بالألف من السكان نساء واطفال قتلوا ابطالنا صامدين في الجبال السنتنا تلهج اللهم نصرك اللهم نصرك الذي وعدت حسبنا الله ونعم الوكيل.