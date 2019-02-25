شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار جديد ومفاجئ.. الدولار والسعودي يصلان الى هذا المستوى مقابل الريال اليمني.. اسعار الصرف مساء الاحد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهد الريال اليمني صباح اليوم تحسن ملحوظ في سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية. وقال مصدر زار عدد من محلات الصرافة في العاصمة المؤقتة عدن لمعرفة اخر سعر وصل اليه الريال اليمني مقابل السعودي والدولار فكانت هذه الحصيلة: أسعار الشراء: Advertisements السعودي: 146 الدولار: 560

أسعار البيع: السعودي: 150 الدولار : 570

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