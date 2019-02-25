شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار الوضع عسكرياً في صنعاء والتحالف يتدخل والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - تسلل لمليشيا الحوثي الإرهابية في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء. وقال مصدر عسكري ميداني، إن القوات الحكومية صدت محاولة تسلل نفذتها مجاميع المليشيات باتجاه مواقعها في منطقة حريب نهم. وأضاف المصدر أن القوات الحكومية أحبطت محاولة التسلل الفاشلة وكبدتها عدداً من القتلى والجرحى في صفوفها. ودارت اشتباكات عنيفة في أطراف القتب والحول وضبوعه وتباب القرن تخللها تبادل للقصف بقذائف المدفعية والهاونات. وأشار المصدر إلى أن طيران التحالف العربي شن غارة على تجمع للمليشيات الحوثية في منطقة قطبين بمديرية نهم أعقبها تحليق مكثف.





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