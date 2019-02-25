شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان.. استدرج "أبو علي الحاكم" ومجاميع من الإنقلابيين الى جهة مشتعلة.. "حجور" تلتهم العشرات منهم بينهم "الحاكم" و "طه" .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

زف الشيخ أبو مسلم الزعكري، قبل قليل ، خبر قاتل لزعيم مليشيا الإنقلاب والتمرد والإرهاب، عبدالملك الحوثي، ولكافة قيادات المليشيا ، عبر تصريح صحفي لمراسل "المنارة نت" بمحافظة حجة ، أكد فيه نجاح أبطال مقاومة "حجور" في منطقة العبيسة، في إستدراج قيادات حوثية بارزة بينها " أبو علي الحاكم " ومعها مجاميع من عناصر المليشيا، إلى أسفل جبل القواعد بمديرية كشر ، ومن ثم الإنقضاض عليهم دفعة واحدة من قبل المقاومة ، مما أدى إلى مصرع وجرح عشرات منهم بينهم "أبو علي الحاكم " و"إبراهيم طه" ، وفرار بقية قيادات وعناصر المليشيات بإتجاه المناطق المحاذية لمديرية كشر .

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وقال الشيخ الزعكري أنه شارك قبل منتصف الليلة في قيادة عملية الإستدراج لقيادات وعناصر مليشيا الحوثي ، بعد أن تم تعزيز الجبهة القريبة من منطقة العبيسة بعدد من أبطال مقاومة حجور من مناطق عدة داخل مديرية كشر ، وما هي إلى نحو ثلاث ساعات فقط حتى تم القضاء على معظم القيادات الحوثية التي كانت تقود هجوماً عنيفاً على قبائل حجور، وفي مقدمة تلك القيادات قائد قوات ما تسمى " الحرس الجمهوري " المدعو أبو علي الحاكم ، وقائد كتيبة ما تسمى " العترة " المدعو إبراهيم طه .

ووفقا للمصدر ذاته، فقد نفذت مقاومة "حجور" هجوماً هو الأعنف منذ بداية عدوان مليشيا الحوثي ، للقضاء على مجاميع من قيادات وعناصر المليشيا الموالية لأيران ، بعد أن استدرجتهم المقاومة إلى مرمى نيرانها وحشرتهم في قعر جهنم حجور، أسفل جبل القواعد، وصبت عليهم حمم نيرانها كحجارة من سجيل .. فسقط من سقط وفر من فر ..