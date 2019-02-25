شكرا لقرائتكم خبر عن الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - تنطلق يوم غد الإثنين 22 فبراير/ شباط بجنيف الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان وستستمر أعماله حتي 22 مارس/ آذار 2019م

الجلسة الإفتتاحية سيخاطبها كل من:

رئيس مجلس حقوق الإنسان. رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة،

الأمين العام للأمم المتحدة المفوضة السامية لحقوق الإنسان و وزير الخارجية السويسري.

جلسات اليوم الأول رفيعة المستوى سيخاطبها روؤساء كل من تونس والكونغو الديمقراطية، رئيس الإتحاد الأفريقي، رئيس وزراء اليمن، فيجي، ونائب رئيس كوستاريكا، إلي جانب وزراء خارجية 22 دولة من بينهم وزير خارجية قطر، أستراليا، النيرويج، تركيا، الدنمارك، ووزير الدولة لحقوق الإنسان بالمغرب ورئيس هيئة حقوق الإنسان بالسعودية.

أولي حلقات النقاشية خلال هذه الدورة ستبدأ الساعة 15:00 وموضوعها "حقوق الإنسان في ضوء تعددية الأطراف: الفرص والتحديات والطريق إلي الأمام" يترأسها رئيس مجلس حقوق الإنسان ويتحدث فيها كل من المفوضة السامية لحقوق الإنسان، رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، نائب الرئيس الإيراني، إلي جانب كل من:

النشاطات الموازية: 4 نشاطات:

العدالة في سورية (تنظيم البعثات الدبلوماسية لكل من: الدنمارك، فنلندا، كندا، بلجيكا، السويد وهولندا)

إنهاء الإفلات من العقاب للاعتداءات على الصحفيين (تنظيم: البعثة الدائمة لبريطانيا والمادة 19)

الإنضمام الجماعي لإتفاقية مناهضة التعذيب، (تنظيم البعثات الدبلوماسية لكل من: شيلي، الدنمارك، غانا، أندونيسيا والمغرب)

المدافعين عن حقوق الإنسان (تنظيم البعثة الدائمة للنيرويج).

عضوية المجلس (47 دولة) من بينهم 7 من الدول العربية هي: (البحرين، مصر، العراق، تونس، قطر، السعودية والصومال)

ـ مكتب المجلس يضم سفراء خمسة دول هي: السنغال (الرئيس)، آيسلندا، فيجي، الأرجنتين وكرواتيا نائبا للرئيس ومقرر