الإرياني: "حجور" بوابة النصر على ميليشيات الحوثي

أكد وزير الإعلام اليمني معمر مطهر الإرياني أن حجور هي معركة كل اليمنيين الاحرار وبوابة النصر القادم على المخطط الانقلابي الحوثي الممول من إيران.

وقال الارياني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية( سبأ ):"أن ميليشيات الحوثي الايرانية تشن منذ شهر هجوماً بربرياً على ابناء مديرية كشر مستخدمة جميع أنواع الأسلحة الخفيفة المتوسطة والثقيلة وتقصف وتحاصر القرى والمنازل وتمنع عنهم امدادات الغذاء والماء والدواء في سياسة عقاب وابادة جماعية في ظل صمود اسطوري لقبائل حجور الابطال المدافعين عن أرضهم وعرضهم وكرامتهم".

واضاف الارياني "أن الميليشيات الحوثية تحشد طوال شهر كل قوتها وكتائبها الخاصة وسلاحها الثقيل لكسر حجور وتعود كل مره تجر أذيال الهزيمة والخزي والعار وجثث صرعاها وجرحاها وتساقط كل رهاناتها في تطويع المنطقة وابنائها الابطال لصالح مشروعها الإمامي الكهنوتي المتخلف، رغم عدم توازن القوة بين الطرفين".

واشار وزير الاعلام إلى أن السقوط المدوي للمليشيا الحوثية أمام بسالة أبناء حجور هو دافع لكل القبائل اليمنية للانتفاضة على المليشيا واستعادة اليمن الجمهوري.. داعيا قبائل حجة وعمران والمحويت لإسناد قبائل حجور.