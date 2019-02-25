الحكومة تعلن موعد صرف أجور شهرين لكافة موظفي الحديدة

أعلنت الحكومة اليمنية، مساء الأحد، موعد صرف أجور شهرين لكافة موظفي الحديدة، غربي اليمن.

وقال مدير المالية في محافظة الحديدة، علي زربة، إنه بحث مع مصرف الكريمي البدء بتنفيذ الصرف لأجور شهرين، ابتداء من مساء الاثنين، لكافة الموظفين الموزعين على 36 مكتب حكومي، وأكد العمل على صرف رواتب الوحدات الاقتصادية والصناديق.

وأكد أن الصرف جاء نتيجة جهود ومتابعة قيادة المحافظة المعينة من الحكومة الشرعية، ما أثمر توجيهات من الرئيس هادي ورئيس الحكومة اليمنية بصرف مرتبات شهري ديسمبر 2018، ويناير 2019م.

بدورهم زعم الحوثيون أن هذا القرار جاء بناء على ضغوط من الجماعة، خلال المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة، ما أثمر ضغوطا على الحكومة والتحالف بقيادة السعودية.

ومنذ أكثر من عامين أوقفت جماعة الحوثي صرف مرتبات الموظفين، في المحافظات الخاضعة لسيطرتها بمبرر نقل الحكومة للبنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، على الرغم من سيطرة الجماعة على احتياطيات البنك والكثير من الموارد المالية أبرزها موانئ الحديدة.