الجيش يقضي على تجمع للميليشيات في تعز

قالت مصادر عسكرية في تعز اليوم الاحد إن قتلى وجرحى حوثيين سقطوا في تجدد المواجهات غرب المحافظة. وحسب المصادر فإن عدداً من الحوثيين قتلوا وأصيبوا جراء استهداف تجمعات لهم بمدفعية الجيش الوطني في التبة السوداء، غرب المحافظة. هذا وتجددت المواجهات في جبهة البرح غربي المحافظة تكبدت خلالها المليشيا خسائر كبيرة. واندلعت المواجهات عقب قصف المليشيا الانقلابية على مواقع قوات الجيش الوطني. Advertisements وتركزت المواجهات في المناطق الغربية من وادي رسيان ومثلث البرح والتباب المحيطة به صاحبها قصف مكثف شنته قوات الجيش الوطني استهدفت خلاله مواقع وتجمعات وتحركات عناصر المليشيا الانقلابية في المنطقة. ونفذت قوات الجيش عقب ذلك عمليات تمشيط واسعة تعقبت خلالها العناصر الانقلابية في المناطق التي شهدت المواجهات. المواجهات أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الانقلابية علاوة على تدمير عدد من الآليات.

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