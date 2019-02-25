قبائل حجور تتصدى لهجوم حوثى كبير بمحافظة حجة

قالت مصادر ميدانية يمنية في محافظة حجة إن قبائل حجور تصدت لهجوم كبير من قبل الميليشيات الحوثية ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات.
يأتي هذا في وقت شنت فيه مقاتلات التحالف العربي غارات جوية استهدفت تجمعا للحوثيين في الواسط والجوه في العبيسة شرق كشر.حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية مساء الأحد.
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