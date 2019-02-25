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قبائل حجور تتصدى لهجوم حوثى كبير بمحافظة حجة

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قالت مصادر ميدانية يمنية في محافظة حجة إن قبائل حجور تصدت لهجوم كبير من قبل الميليشيات الحوثية ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات.

 

يأتي هذا في وقت شنت فيه مقاتلات التحالف العربي غارات جوية استهدفت تجمعا للحوثيين في الواسط والجوه في العبيسة شرق كشر.حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية مساء الأحد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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