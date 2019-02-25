ماليزيا تفضح جرائم الحوثي "تفاصيل"

أكد سفير اليمن لدى ماليزيا الدكتور عادل باحميد أن الشعب اليمني يرفض ان تحكمه عصابات مليشيا الحوثي التي تدعي أن لها الحق الإلهي في الحكم.

وتحدث باحميد في مؤتمر حول جرائم الحوثي باليمن، عن مستجدات الأوضاع في البلاد والمراحل التي مرت منذ انقلاب مليشيا الحوثي وما فعلته من تدمير لكافة مناحي الحياة.

وشدد على أن المواطنين مروا بتجارب صعبة منذ عام 2011 وصولاً إلى مؤتمر الحوار الوطني الذي انقلبت عليه مليشيا الحوثي.

وشدد على أن الماليزيين كانوا من أوائل من عملوا في اليمن عبر مؤسسات (GPM) و (MRA)، وقدموا مساعدات إغاثية ساهمت في تخفيف معاناته الإنسانية.