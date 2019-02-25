الرئيس يتسلم رسالة من نظيره الموريتاني

تسلم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، رسالة من نظيره الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز تتعلق بالعلاقات الثنائية ومستوى التعاون والتنسيق بين البلدين. سلّم الرسالة وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ خلال استقبال الرئيس هادي له في مقر إقامته بشرم الشيخ على هامش أعمال القمة العربية الأوروبية. وجدد وزير الخارجية الموريتاني، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، خلال اللقاء دعم بلاده لليمن وشرعيتها الدستورية، وصولًا لتحقيق أهداف وتطلعات الشعب اليمني.

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