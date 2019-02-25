محافظ سقطرى يناقش مع مندوب القوات السعودية آلية تسهيل العمرة

ناقش محافظ محافظة ارخبيل سقطرى الاستاذ رمزي محروس مع مندوب القوات السعودية المشتركة آلية تسهيل إجراءات نقل المواطنين من ابناء المحافظة الحاملين لتأشيرة العمرة الى ارض الحرمين.

وحسب بيان لمكتب المحافظ حصل الخليج 365 على نسخة منه، تاتي هذه الخطوة للتخفيف من معاناة المواطنين في تحمل مشقة السفر.

و ابدى مندوب القوات السعودية المشتركة استعداده بالتعاون مع السلطة المحلية بالمحافظة لتسهيل نقل المعتمرين من مطار سقطرى الى ارض الحرمين لاداء العمره.

واشاد بن محروس بالدور الانساني الذي يبذلونه الاشقاء في المملكة العربية السعوديه والذي من شأنه تخفيف المعاناه عن ابناء الوطن عموماً والمحافظة على وجه الخصوص.

من جهة ثانية، دشن محافظ محافظة أرخبيل سقطرى الأحد أول اجتماع للمكتب التنفيدي لمديرية حديبوه لعام 2019م برئاسة الأستاذ أمجد محمد ثاني مدير عام مديرية حديبوه.

وفي الاجتماع رحب المحافظ محروس بمدير عام المديرية الجديد وبأعضاء المكتب التنفيذي بالمديرية مقدما شكره مدير عام السابق الأستاذ سالم داهق على الجهود التي بذلها خلال فترة عمله وموجها المدير الجديد ان يبذل مزيدا من الجهود ورفع مستوى الانضباط والأداء الوظيفي.

واضاف محروس قائلا "أن مثل هذا الاجتماعات للمكتب التنفيذي للمديرية يخفف العبئ عن السلطة المحلية بالمحافظة ويسهل للمواطن الوصول وحل مشاكله دون تصديرها الى المحافظة.

ومن جانبه اكد مدير عام مديرية حديبو الأستاذ أمجد محمد ثاني أن المديرية بحاجة اليوم اكثر من أي وقت مضى الى مزيدا من مشاريع تنموية وبحاجة الى ايلائها اهتمام خاصا معبرا عن ثقة السلطة المحلية بالمديرية بالقيادة السياسية بشكل وبالسلطة المحلية بالمحافظة في تحسين الخدمات و تطوير البنية التحتية للمديرية.

واستعرض الاجتماع مناقشة الخطة السنوية بالإضافة للصعوبات الذي يواجها المكتب التنفيدي من نقص الكادر في المكاتب ثم الاستماع الى التقارير المعدة من مدراء المكاتب لما تم تنفيذه في العام الماضي ووضع الحلول لأهم الصعوبات التي تواجه عمل المكاتب بالمديرية.