عبوة ناسفة زرعها الحوثيون تقتل مدنياً وتصيب شقيقه في البيضاء

استشهد مدني، الأحد 24 فبراير 2019م، وأصيب شقيقه بانفجار عبوة ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي الإمامية الإيرانية في مديرية ولد ربيع بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

ونقلت تقارير إعلامية عن مصدر محلي إن المواطن أحمد عبدالله الشاهري قُتل وأصيب شقيقه حسين بجروح في ساقه ورقبته جراء انفجار عبوة ناسفة زرعتها المليشيا الحوثية في الخط العام بمنطقة عبل الشواهرة التابعة لمديرية ولد ربيع.

وكانت عبل الشواهرة شهدت، في وقت سابق من هذا الشهر، مقتل الطفلة زينب عبدالله الهلالي "10 أعوام" برصاص مليشيا الحوثي بالقرب من منزلها، كما أودى لغم زرعه الحوثيون بحياة مواطن آخر يدعى أحمد أحمد الشاهري.

وقتل وأصيب المئات من المواطنين في محافظة البيضاء، جراء انفجار ألغام زرعتها المليشيات الحوثية في المناطق السكنية والمزارع والطرقات العامة وبقصف القرى الآهلة بالسكان بقذائف مدفعيتها.

يشار إلى العَبوَة النَاسِفة وتسمى أيضاً متفجرات الطريق هي قنبلة تصنع من الجماعات الارهابية في الغالب، وتعد من الوسائل غير التقليدية في العمل العسكري، وتصنع من المتفجرات العسكرية التقليدية مثل قذائف الهاون، لتلحق بعد ذلك بآلية تفجير كهربائية أو ميكانيكية بغرض التحفيز على الإنفجار.

وحسب مراجع، تتميز هذه العبوات ببساطة تركيبها، حيث تتكون من خمسة عناصر في الغالب أولها مفتاح التشغيل للعبوة، ثم الصمام وهو عبارة عن بادئ الإشعال، كما تكون هناك شحنة متفجرة وبطارية تشغيل يوضعون جميعهم في حاوية.