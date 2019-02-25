هذا ما قاله الملك سلمان عن اليمن في القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ

قال الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، إن المملكة العربية السعودية متمسكة بحل الأزمة اليمنية في ضوء المبادرة الخليجية لحلها.
وأضاف العاهل السعودي خلال كلمته في القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ: “نتمسك بحل الأزمة اليمنية وفقًا للقرارات الدولية والمبادرة الخليجية”.
وتابع: “نؤكد أهمية تكاتف الجهود الدولية من أجل دعم الشرعية اليمنية، وتهديد الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر يمثل تهديدا لنا جميعا”.
وأوضح الملك سلمان أن جماعة الحوثي أطلقت أكثر من 200 صاروخ باتجاه مدن السعودية.
وأشار إلى أن المملكة بذلت في سبيل إنجاح مشاورات السويد جهوداً كبيرة، وتدعو إلى متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في تلك المشاورات بكل دقة وتحميل الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران المسؤولية عن الوضع القائم في اليمن.
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