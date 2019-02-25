شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان عاجل لدولة الامارات عن وفاة أحد مسئولي الرئاسة "اسم وتفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نعت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية المغفور له عبدالله محمد المسعود المحيربي رئيس المجلس الاستشاري الوطني الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء اليوم سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم آله وذويه الصبر والسلوان " وإنا لله وإنا اليه راجعون".

وقالت وكالة "وام" الإماراتية الرسمية "أن الفقيد أحد أبناء الإمارات المخلصين ممن حققوا إنجازات كبيرة على الصعيد الوطني".