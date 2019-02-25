شكرا لقرائتكم خبر عن هذا الطبيب اليمني مطلوب للعدالة بعد إغلاق عيادته ..من هو؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قام مكتب الصحة العامة والسكان في أمانة العاصمة بإغلاق عيادة أحد الأطباء بعد ثبوت تورطه في 5 قضايا أخطاء طبية..

وعلمت " مجلة اليمن الطبية" بأن مدير عام مكتب الصحة بأمانة العاصمة قام اليوم بإغلاق عيادة الدكتور محمد فضل العولقي في أمانة العاصمة بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية التي أثبتت تورطه بارتكاب 5 أخطاء طبية في حق أسرة كاملة..

ويجري حاليا ملاحقة الطبيب لتقديمه إلى العدالة بعد أن امتنع عن الاستجابة للاستدعاءات التي وجهت إليه سواء من المجلس الطبي أو من الجهات القضائية المختصة..

وصاحب قرار الإغلاق أيضا منع الطبيب العولقي من ممارسة مهنة الطبة نهائيا وبأي شكل من الأشكال وذلك نظرا لجسامة الجرائم التي ارتكبها في حق أسرة كاملة تسببت في إعاقتهم بشكل نهائي بحسب ما قالته المصادر.. كما وجه وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل بسحب كافة التراخيص الخاصة بفتح العيادة بعد ثبوت عدم حصوله على ترخيص لمزاولة مهنة الطب خلال 30 عام مضت حيث يقوم المذكور بممارسة الطب في تخصص جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري..

وتشير الواقعة إلى أن الطبيب المذكور أجرى عددا من العمليات الجراحية لأفراد اسرة كاملة بعد أن أوهمهم بتعرضهم لحالات إنزلاق غضروفي..

وبعد الإجراءات اللازمة تبين بأن المدعو العولقي لم يكن يجري سوى عمليت فتح ثم إغلاق فقط ، غير آبه بحياة أولئك الناس الذين تسبب في إعاقة البعض منهم مدى الحياة بعد ارتكابه خطأ جسيما في حق إحدى المرضى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هذا الطبيب اليمني مطلوب للعدالة بعد إغلاق عيادته ..من هو؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.