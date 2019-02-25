شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان صادم ومرعب لليمنيين من هذه الدولة الخليجية وبدء التنفيذ فورا "تفاصيل أولية لم يتخيلها أحد" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - بدأت وزارة الداخلية البحرينية انهاء التعاقد مع العشرات من منتسبيها من حملة الجنسية اليمنية.
وتأتي هذه الإجراءات نتيجة لسلسلة الإجراءات الحكومية في خفض الميزانية العامة في القطاعات الحكومية.
ونقل مصدر خاص مقرب من اليمنيين المنتسبين لوزارة الداخلية البحرينية لموقع "يمن الغد": ان هناك وزارة الداخلية البحرينية تنفذ خطة تقتضي إنهاء التعاقد مع مئات اليمنيين خلال العام الحالي 2019م من المنتسبين لها".
وانتقد ناشطون تلك الإجراءات خصوصا ان اليمنيين هم من تصدروا المرتبة الأولى منذ نهاية ثمانينات القرن المنصرم في الوقوف مع السلطات البحرينية ضد اعمال العنف المذهبية ومحاولات الانقلاب على النظام البحريني عبر الدعم الإيراني خصوصا بعد احداث منتصف التسعينات وأيضا في حقبة ما يعرف بالربيع العربي في العام 2011م.. وما عرف في البحرين بأحداث دوار اللؤلؤة وسط العاصمة المنامة.
لكن أخرون أرجوا ذلك إلى عجز الميزانية الذي تجاوز 70% من الميزانية العامة.
وما اتخذته وزارة الداخلية البحرينية قد سبقتها فيه وزارة التربية ووزارة الصحة بعد انهائها لمئات العقود من الأجانب العاملين فيها.
الجدير بالذكر ان اكثر من خمسة الاف يمني بينهم من حصل على الجنسية البحرينية يخدمون في وزارة الداخلية والدفاع البحرينيتين منذ سنوات.
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