اختتام المرحلة الأولى من الرش الضبابي والرذاذي في تريم.. وقريباً في المكلا

اختتمت اليوم الأحد المرحلة الأولى من الرش الضبابي والرذاذي بمدينة تريم، ضمن مشروع النقد مقابل العمل، الذي تموله المنظمة الدولية للهجرة IOM وينفذه ائتلاف الخير للإغاثة BCHR.

وحسب بيان حصل الخليج 365 على نسخة منه، استهدف الرش مستنقعات المياه الراكدة، وأماكن تكدس القمامة، في أكثر من 20 حيًا ومنطقة، بالتنسيق مع مكتب الأشغال بتريم، وذلك للحد من انتشار البعوض والحشرات الضارة.

في ذات السياق، من المتوقع أن يبدأ الرش الضبابي والرذاذي في مدينة المكلا خلال الأيام القليلة القادمة.

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ويأتي تنفيذ الرش، ضمن مشروع النقد مقابل العمل الذي يستهدف مدينتي المكلا وتريم ويستفيد منه 350 فردا، من النازحين والفئات الهشة والمستضعفة.

ويقوم المستفيدون من المشروع على مدى أربعة أشهر، بإزالة الأنقاض ومهملات الهدم والقمامة، التي خلفتها السيول والأعاصير والحروب الأخيرة.

ويهدف المشروع إلى تعزيز صمود المجتمعات وتوفير فرص عمل للفئات الأشد احتياجًا.