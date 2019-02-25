شكرا لقرائتكم خبر عن دقت ساعة الصفر .. عملية عسكرية وشيكة ومرعبة ستقصم ظهر الحوثي بتحرير محافظتين في آن واحد .. (الاسماء) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد رئيس الأركان في الجيش الفريق الركن عبد الله النخعي أمس عن قرب إطلاق عمليات وشيكة لقوات المنطقة العسكرية الرابعة ومقرها في عدن لاستكمال تحرير محافظتي الضالع وإب.

جاء ذلك في وقت أعلنت قوات المنطقة العسكرية الخامسة في محافظة حجة الحدودية استعادة مواقع جديدة غربي مدينة حرض بعد معارك أمس قتل وجرح خلالها عشرات الحوثيين. كما أفادت المصادر العسكرية اليمنية بتمكن قوات الجيش في جبهة نهم شمال شرقي العاصمة صنعاء من صد هجوم حوثي على مواقعها وقتل وجرح العشرات من عناصر الجماعة الموالية لإيران.

ونقل «المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة» في الجيش اليمني عن مصدر عسكري قوله بأن قوات الجيش حررت عدداً من المواقع والتلال الاستراتيجية أهمها تلة سيّان والتلة السوداء غرب مدينة حرض». وأكد المصدر أن قتلى وجرحى سقطوا في مواجهات مع قوات الجيش فيما فر آخرون باتجاه المدينة في الوقت الذي اغتنمت القوات أسلحة متنوعة.

وبالتزامن مع المعارك أفاد المصدر بأن طيران تحالف دعم الشرعية نفذ غارتين جويتين على مواقع الميليشيات قبيل اقتحامها والسيطرة عليها من قبل قوات الجيش التي تخوض في المنطقة العسكرية الخامسة معارك مستمرة مع ميليشيات الحوثي في ثلاثة محاور من مشارف عبس جنوبا وأطراف مستبأ شرقا إلى غرب حرض.

في غضون ذلك أفادت مصادر قبلية ميدانية وفقا لصحيفة الشرق الاوسط بأن الميليشيات الحوثية وسعت معاركها في مناطق قبائل حجور واستولت أمس على مناطق قبيلة «ذو يحيى» في مديرية قارة الواقعة إلى الشمال من مديرية كشر، بعد مواجهات عنيفة يوم الجمعة الماضي. وقالت المصادر بأن الحوثيين عززوا قواتهم بعد مهاجمتها من قبائل ذو يحيى مستخدمين كافة أنواع الأسلحة وهو ما مكنهم من فرض سيطرتهم على المنطقة خوفا من أن ينضم أبناؤها إلى القبائل في مديرية كشر. وكان الحوثيون قد شنوا هجوماً على منطقة الرحبة بمديرية قارة منتصف ليل الخميس، ودارت اشتباكات عنيفة بين المهاجمين والمسلحين القبليين انتهت باجتياح منطقة قبيلة «ذو يحيى» ومنطقة «الرحبة» بالكامل.

وتعد قبيلة ذو يحيى جزءا من مديرية قارة التي تسكنها قبائل حجور، وهي إلى الجوار من مديرية كشر، وسعى الحوثيون من خلال الهجوم عليها إلى منع أي مساندة للقبائل في كشر التي تخوض قتالاً عنيفاً ضد الحوثيين منذ أسابيع.

وقدرت المصادر سقوط 30 قتيلا وجريحا حوثيا وتدمير ثلاث عربات عسكرية خلال المواجهات مع قبائل ذو يحيى وجراء ضربات لطيران تحالف دعم الشرعية.

في السياق نفسه، صد رجال القبائل في مديرية كشر أكثر من هجوم حوثي في الجهة الجنوبية المتاخمة لمديرية أفلح، كما أفشلوا في الجهة الشرقية محاولات تقدم حوثية جديدة باتجاه جبل القيم الاستراتيجي.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني أن الميليشيات لجأت إلى حشد عناصرها من مديريات تابعة لمحافظة الحديدة، ودفعت بهم إلى جبهة حجور بمحافظة حجة عبر مديرية باجل، كتعزيزات لعناصرها هناك، بعد الخسائر الفادحة التي تلقتها مؤخراً، لا سيما في معارك مديرية قارة.

وفي الوقت الذي تسعى الميليشيات الحوثية إلى استدراج مسلحي القبائل في حجور إلى عملية وهمية للتصالح ووقف المواجهات أفادت مصادر قبلية بأن قادة الجماعة وعلى رأسهم محافظهم في حجة هلال الصوفي يقومون بعمليات تحشيد غير مسبوقة في المديريات المجاورة للاستمرار في الحرب.

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وتعد مديرية قارة ضمن الامتداد الجغرافي لقبائل حجور مع مديريات أخرى غير أن عمق القبلية الذي تستهدفه الجماعة الحوثية يقع في مديرية كشر المتاخمة لعمرات شرقا ومستبأ وخيران غربا وأفلح الشام جنوبا.

وبحسب مصادر قبلية فإن الهجوم الحوثي على قبائل حجور في قارة جاء استباقا من الجماعة لأي تحركات قبلية في المنطقة لإمداد القبائل المحاصرة في مديرية كشر حيث تدور المعارك منذ شهر.

وأوضحت المصادر أن الميليشيات الحوثية أرسلت وساطة قبلية في جنوب مديرية كشر للصلح مع رجال القبائل قبل أن تشن عملية قصف واسعة على جبل «جمانة» الاستراتيجي غير أن محاولتها للتقدم باءت بالفشل.

وكشفت المصادر القبلية عن قيام محافظ الجماعة الحوثية في حجة هلال الصوفي بزيارات إلى مديريات خيران وأفلح الشام وأسلم في سياق مساعيه لتحشيد مقاتلين جدد للزج بهم في معارك حجور. وذكرت المصادر أن الجماعة وزعت أموالا على عدد من المشايخ الموالين لها وأسلحة شخصية وشددت عليهم من أجل استقطاب أتباعهم لمهاجمة رجال القبائل في حجور.

وكان رجال قبائل حجور واصلوا كسر الزحف الحوثي على مناطقهم من الجهة الجنوبية لمديرية كشر وفي الجهتين الشمالية والشرقية، بالتزامن مع الضربات الجوية وعمليات إنزال للتحالف لإسناد القبائل بالأسلحة والمؤن.

ويأمل مسلحو القبائل أن تؤتي تحركات الجيش اليمني في المنطقة العسكرية الخامسة ثمارها بعد الإعلان قبل أيام عن بدء عملية عسكرية باتجاه مديرية مستبأ شرقا لفك الحصار الحوثي عن قبائل حجور.

في سياق آخر، أفادت المصادر الرسمية بأن رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن عبد الله النخعي، عقد في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً، أمس مع قيادة المنطقة العسكرية الرابعة وقادة الوحدات العسكرية في محوري الضالع واب.

وناقش الاجتماع - وفق وكالة «سبأ» الحكومية «الجاهزية القتالية والبشرية والفنية، والإشكالات والمعوقات والمتطلبات الضرورية لإنجاح المهام العسكرية المطلوبة واستكمال التحرير». وخلال الاجتماع الذي حضره قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن وقائد القوات السعودية العاملة ضمن قوات التحالف العربي بعدن، ومحافظا إب اللواء الركن عبد الوهاب الوائلي، والضالع اللواء الركن علي مقبل، أشاد رئيس هيئة الأركان بأداء الجيش في جبهتي دمت والحشا، في مواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأكد رئيس الأركان على المضي قدماً في استكمال التحرير وإنهاء الانقلاب، مشددا على أهمية تماسك الجبهة الداخلية وتوحيد الجهود، وتحمل المسؤولية الوطنية في المرحلة الراهنة. وقال النخعي: «إن العدو الذي نواجهه واحد وهو الحوثي ويرفض القبول بالآخر، والرضوخ لدعوات السلام وهدفنا هو استكمال التحرير».

وأضاف «تحرير محافظتي إب والضالع وكل الأراضي اليمنية من مشروعهم الطائفي سيكون بداية العهد الجديد لبناء اليمن الاتحادي الحديث القائم على العدل والمساواة والنصر الكبير سيكون في الاحتفال بتحرير العاصمة صنعاء ورفع العلم الجمهوري على جبل مران».

وذكرت المصادر الرسمية أن قادة وحدات الجيش في المنطقة العسكرية الخامسة أكدوا خلال الاجتماع «الجاهزية القتالية لاستكمال التحرير وفقا للخطة المرسومة وبدعم وإسناد من التحالف العربي».