ورد الآن تطورات متسارعة بمعركة حجور والحوثي يخسر قيادات كبيرة اليوم ويتلقى اشد الضربات ..شاهد الفيديو

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عدن - ياسمين التهامي - شهدت الساعات الماضية اشتداد المعارك في حجور حجة بين القبائل ومليشيات الحوثي. وخلال المعارك، تكبدت مليشيات الحوثي خسائر فادحة في الارواح، بينها قيادات ميدانية كبيرة. فبحسب تقرير للعربية الحدث، لقي عشرات الحوثيين مصرعهم بينهم القادة الميدانيين، محمد حسن جحاف ويوسف طاهر وعلي بن ناصر,

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