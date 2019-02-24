أسرة "الخليج 365" تنعي والدة سكرتير محافظ حضرموت

تتقدم أسرة "الخليج 365" بتعزية الشيخ مطيع حسين باراس، سكرتير محافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، في وفاة والدته - المغفور لها بإذن الله- "نور محمد الشادلي"، التي وافتها المنية صباح اليوم الأحد. وبهذا المصاب الجلل يتقدم 'الخليج 365' بأصدق عبارات المؤاساة الصادقة لآل "باراس" و"الشادلي". Advertisements ويبتهل 'الخليج 365' الله عزوجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.



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