عضو بمجلس الشورى: الرئيس هادي ليس موظفاً لدى أحد وهذه نصيحتي

وجه عضو مجلس الشورى علوي الباشا بن زبع انتقادات حادة لمن يسيئون للرئيس عبدربه منصور هادي وأكد أنه ليس موظفاً مع أحد ووجه نصيحة لمنتقديه.

وقال بن زبع بتغريدات رصدها الخليج 365 مساء اليوم: من يسيء الى الرئيس هادي يسيء الى إليمن هذا رأس الدولة تتفق او تختلف معه لكنه بمثلك كيمني ويمثل رمزية بلدك هذا كبير العيلة عمركم شفتوا عيلة محترمة مالها كبير..

وأضاف "انصح الذين ينتقدون الرئيس ان ينتقدوه كمواطنين يعارضون نظامه لا كاوصياء عليه فهو رئيس دولة وليس موظفا عند احدكم بطلوا الاستخاف".

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وأثار تصريح بن زبع تعليقات، حيث قال عصام شريم "يمثلني ونص وعلى عيني وراسي ولايمكن ان نقبل باي اساءة له بس يا اخي نتمنى ان يكون اقوى واكثر فاعليه من هكذا الم يكن من اجله كزعيم ورئيس فمن اجل شعبه ووطنه الذي يمثله".

من جانب آخر، أكد بن زبع، أن موقف الجيش الوطني التابع للشرعية في حجور بمحافظة حجة لا يرقى لما هو مطلوب في ظل المعارك المتواصلة.

وقال علوي الباشا بن زبع: اتفق مع من يقول ان موقف الجيش الوطني مع حجور لا يرقى الى التطلعات ..كنا نتوقع ان نرى تحركا عسكريا ميدانيا يلتحم بهم من مستبا وإغلاق جوي شامل للمنطقة هذا اذا كان هناك رغبة في حماية حجور مالم فحجور ليست دولة مستقلة اذا سقطت فاسكتوا جميعا وبطلوا الكلام والحديث عن نظرية الخيانة .