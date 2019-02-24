شكرا لقرائتكم خبر عن قناة المسيرة تصدم اليمنيين وتعلن قبل قليل عن هذا الخبر المفاجئ .. (شاهد الصورة) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - زعمت قناة المسيرة التابعة للحوثيين عن أطلاق صاروخ "زالزال1" على تجمعات للجيش السعودي في مجازة
وقال حساب القناة في تغريدة على موقع تويتر رصدها محرر المراسل اليمني :
#المسيرة_عاجل | #عسير: إطلاق صاروخ زلزال1 على تجمعات المرتزقة في الظهران
ولم يصدر عن التحالف العربي او الجيش اليمني أي تصريح تعقيبا على هذه الأنباء حتى اللحضة
وينفذ تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم الجيش اليمني الموالي للشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة الدولة من سيطرة الانقلابيين الحوثيين
ولم يتسنى حتى الان التحقق من صحة الانباء
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