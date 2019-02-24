شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان سقوط اكبر معسكر في وادي عمران والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت قوات الحزام الأمني، بإسناد من التحالف العربي، من تحرير معسكر وادي عمران في مديرية مودية بمحافظة أبين في اليمن.

ويعتبر ذلك المعسكر أكبر وكر تدريب لتنظيم القاعدة ، بحسبما ذكرت مصادر أمنية. وأفاد مصدر في الحزام الأمني أن قواته سيطرت بشكل كامل على وادي عمران، موضحا أن القوة الأمنية مستمرة بدعم مباشر من التحالف العربي في ملاحقة المسلحين رغم تمترسهم في جبال الوادي، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأشار المصدر إلى أن مسلحي تنظيم القاعدة تكبدوا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. من جانب آخر، نجا قائد الحزام الأمني في قطاع زنجبار عبد سند المرقشي بعد استهداف سيارته بصاروخ حراري من أحد العناصر الإرهابية المتمركزة في جبال وادي عمرن بمديرية موديه، خلال تمشيط الوادي الذي كانت عناصر تنظيم القاعدة في محافظة البيضاء تستخدمه كمنطقة عمليات وتسلل إلى المحافظات الجنوبية. وأكد المصدر الأمني أن القيادي المرقشي ومرافقيه لم يتعرضوا لأي إصابات فيما تعرضت السيارة لأضرار متوسطة.

وتواصل قوات الدعم والإسناد والحزام الأمني تطهير المناطق والأودية في المناطق المحاذيه لمحافظة البيضاء.