خادم الحرمين يحمل إيران مسئولية إطلاق الصواريخ على السعودية من اليمن

أدان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إطلاق إيران الصواريخ الباليستية على المملكة العربية السعودية.

قال العاهل السعودي: "المملكة تؤكد أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية ونتائج الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216".

وأضاف: "كما نؤكد أهمية تكاتف الجهود الدولية من أجل دعم الشرعية اليمنية، وحمل الميليشيات الحوثية الإرهابية الانقلابية المدعومة من إيران على الانصياع لإرادة المجتمع الدولي".

وتابع خلال كلمته في القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ، مساء اليوم الأحد: "نرفض استخدام إيران الصواريخ الباليستية ضد المملكة وتهديد أمن البحر الأحمر"، مؤكدًا أهمية التعاون المشترك في محاربة الإرهاب وغسيل الأموال.

وأضاف: "بذلت المملكة في سبيل إنجاح مشاورات السويد جهودا كبيرة، وتدعو إلى متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في تلك المشاورات بكل دقة وتحميل الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران المسئولية عن الوضع القائم في اليمن".

واستكمل: المملكة العربية السعودية تؤكد على أهمية العمل المشترك لمحاربة الإرهاب وغسيل الأموال بلا هوادة والإيمان بأن قضايا اللاجئين والنازحين بسبب مآسي الحروب والنزاعات، معربا عن أمله أن تنجح هذه القمة في إيجاد حلول لها.

وقال "ما يقوم به النظام الإيراني من دعم لهذه الميليشيات وغيرها في المنطقة، وممارساته العدوانية وتدخلاته السافرة في شئون الدول الأخرى، يتطلب موقفا دوليا موحدا لحمله على الالتزام بقواعد حسن الجوار والقانون الدولي ووضع حد لبرنامجه النووي والباليستي".