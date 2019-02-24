مسؤول إيراني يعترف بدعم بلاده لميليشيات الحوثي في اليمن

أكد أمين لجنة حقوق الإنسان في السلطة القضائية الإيرانية محمد جواد لاريجاني فخر بلاده بدعم ميليشيا الحوثي الإنقلابية في اليمن .

وقال لاريجاني، خلال ملتقى عقد اليوم في العاصمة الإيرانية، طهران، أن هذا الدعم شمل جميع الجوانب حتى العسكرية .. داعيًا المسؤولين في بلاده إلى زيادة ذلك الدعم.

وشهدت طهران اليوم فعالية حملت عنوان ”دراسة التحديات القانونية والسياسية في اليمن”.

وقال لاريجاني -شقيق رئيس البرلمان علي لاريجاني- "إن إيران تفتخر بدعم الحوثيين ”كمسألة أساسية في جميع الجوانب حتى في الجانب العسكري".

وأكد أن بلاده لا تخجل في التصريح بإنها تقدم ذلك الدعم .. داعياً إلى فتح الطريق لإرسال 300 من هذه الصواريخ، على حد زعمه .

وينفي مسؤولون إيرانيون بين الحين والآخر الأنباء التي تتحدث عن دعمهم للميليشيات الإنقلابية، فيما يؤكد مسؤولين آخرين هذه الأنباء، خاصة بعد أن كشفت التحقيقات الدولية الأخيرة أن الصواريخ التي تستخدمها الميليشيات لإستهداف الأراضي السعودية، إيرانية الصنع .