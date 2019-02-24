نائب الرئيس يطلع على تفاصيل جريمة المليشيا في سوق البقع بصعدة

أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اتصالاً هاتفياً بقائد محور صعدة العميد عبيد الأثله للوقوف على نتائج الحادث الإجرامي للحوثيين باستهدافهم سوق البقع الذي أدى إلى مقتل وجرح العشرات من المدنيين.

وطبقا لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ" فقد استمع نائب الرئيس إلى تفاصيل الحادثة التي خلفت شهداء وجرحى مدنيين من رواد وبائعي السوق جراء قصف عشوائي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية على السوق.

وأكد نائب الرئيس بأن هذه الحادثة تعزز من الصورة الإرهابية والدموية لميليشيا الحوثي التي لا تتورع عن قتل وسفك دماء اليمنيين بشكل يومي وارتكاب مختلف الانتهاكات بحقهم، منوهاً إلى أن عزيمة اليمنيين قادرة على ردع هذا السلوك الإجرامي.

وعبر نائب الرئيس في الاتصال الهاتفي عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الشهداء وأقاربهم، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.

في سياق آخر، حققت قوات الشرعية اليوم تقدما كبيرا في جبهة شرق صعدة، بعد مواجهات عنيفة مع مسلحي المليشيا.

وتمكنت قوات الجيش من استعادة السيطرة على عدد من المواقع المهمة في مديرية كتاف والبقع.