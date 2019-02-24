مصرع 40 حوثياً خلال مواجهات مع قبائل حجور وغارات للتحالف العربي بحجة

لقي 40 من عناصر ميليشيا الحوثي الإنقلابية، مصرعهم، خلال مواجهات مع المقاومة الشعبية في حجور بمحافظة حجة، وغارات شنتها مقاتلات التحالف العربي على مواقع الميليشيات المحاصرة لمديرية كشر .

وذكر بيان نشره موقع وزارة الدفاع سبتمبر نت، أن معارك عنيفة خاضتها قبائل حجور بإسناد من مقاتلات التحالف العربي، عقب قصف عشوائي شنته مليشيا الحوثي بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على مديرية كشر شرق محافظة حجة، شمال غربي البلاد.

واندلعت المعارك في جبل "القيم" الاستراتيجي وقرى "الحديتين" في العبيسة شرق ‎كشر، شنت خلالها مليشيا الحوثي قصفا وحشيا على منازل المواطنين في محاولة إرهاب بائسة لإخضاع قبائل حجور، وفق البيان.

وأضاف البيان أن القبائل كسرت هجوما حوثيا آخر في بلدة "العرام" في الجبهة الجنوبية للمديرية، سقط خلالها عشرات الحوثيين قتلى وجرحى.

ولفت البيان إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن أسندت القبائل بغارتين جويتين، استهدفتا عربيتين تابعتين للمليشيا في قرية "الطواية" شرق عزلة العبيسة.

وأوضح أن أحد العربات الحوثية كانت تقل عناصر حوثية بينهم قيادات ميدانية، بينما الأخرى كانت محملة بالأسلحة والذخائر، وتصاعد منها انفجارات متتالية وعنيفة.

ونقلت وزارة الدفاع اليمنية عن مصادر طبية في حجة وصنعاء وعمران، قولهم إن معارك اليومين الماضيين في حجور أسفرت عن مصرع 40 حوثيا وإصابة 70 عنصرا آخرين.

كما أشار البيان إلى أن عربة حوثية من طراز (PMP) ومدفعية أخرى تتمركز في قلعة "بني موسى" شمال غرب كشر تواصل بشكل إرهابي قصف المدنيين في قرية "السودة" في بني شهر.

ومنذ 33 يوما تشهد حجور معارك ضارية، تمكنت خلالها القبائل من إحباط الهجمات كافة التي نفذتها المليشيا الحوثية على مديرية كشر، وقد أدى صمودها ذلك لتوسع المعارك ضد الحوثيين في مديرية "قارة" المجاورة لها، وكبدت الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.