بالصور.. مسح ميداني لمواقع تكاثر الجراد في المهرة

نفذ فريق من وزارة الزراعة والري مسحاً ميدانياً لمواقع تكاثر الجراد الصحراوي في محافظة المهرة.

وطبقا لمتابعة "الخليج 365"، أكد مدير عام مكتب الزراعة والري بمخافظة المهرة م. سعيد علي القميري بان الفريق الميداني المكلف من وزارة الزراعة والري قام بتنفيذ المسوحات الميدانية في عموم المديريات ومناطق تكاثر الجراد الصحراوي ضمن مسوحات تستهدف المناطق الواقعة في السهول الساحلية لخليج عدن والبحر العربي في محافظات عدن ، لحج، أبين، شبوة حضرموت و المهرة .

مشيراً إلى أن المكتب قدم كافة سبل الدعم لفريق المسح الميداني وإنجاح مهمته لما فيه المصلحة العامة .

وكان مكتب الزراعة و الري بمحافظة المهرة، دشن أمس، حملتي رش للقضاء على الطفيليات في حظائر الحيوانات والآفات التي أصابت بعض المحاصيل الزراعية .

وتستهدف الحملة الأولى - التي تستمر أسبوعين - رش حظائر الحيوانات في مديرية الغيظة عاصمة المحافظة، من أجل القضاء على الطفيليات المنتشرة في حظائر مربيي الحيوانات.

وتُنفذ الحملة بدعم وجهود من مكتب الزراعة بالمحافظة.

وانتشرت الطفيليات في حظائر الحيوانات ، عقب عاصفة إعصار "لبان" التي ضربت محافظة المهرة في منتصف أكتوبر من العام الماضي.

وفي ذات السياق، دشنت إدارة الوقاية في مكتب الزراعة بالمهرة، حمله مكافحة الآفات النباتية، التي أصابت عدد من المحاصيل الزراعية كالشمام والحبحب في مديرية حصوين غربي المحافظة.

وتستمر الحملة التي جاءت بناء على طلب مدير الزراعة بمديرية حصوين، أربعة أيام.