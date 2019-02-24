ننشر مواعيد رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليوم غدٍ الإثنين

تسير الخطوط الجوية اليمنية، يوم غدٍ الإثنين، عدد من الرحلات من وإلى مطاري عدن وسيئون الدوليين على النحو التالي :

رقم الرحله :609

خط الرحله : القاهرة - عدن .

الاقلاع : 0230 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) .. الوصول: 0700 صباحا.

رقم الرحله 506.

خط الرحله : عدن - جده.

الاقلاع : 0830 صباحا.

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