منظمة الغذاء العالمي تباشر مهامها في مسح الأسر الفقيرة بمحافظة المُهرة

باشرت فرق من منظمة الغذاء العالمي ،اليوم الأحد، مهامها في عملية مسح الأسر الفقيرة بمحافظة المهرة بالتنسيق مع عقال الحارات وتحت إشراف مدراء عموم المديريات .

ونقلت وكالة سبأ الرسمية، عن ضابط المشروع في المحافظة سالم السقاف، أن المناطق والمدن تم تقسيمها إلى مربعات لإنجاح عملية المسح للأسر الفقيرة المعدمة وتسقيط المعايير العالمية عليها بهدف تسهيل عملية توزيع السلل الغذائية الشهرية إليها والمقدمة من منظمة الغذاء العالمي والشريك المنفذ أئتلاف الخير للأعمال الإنسانية .

وتعاني محافظة المهرة، من كارثة إنسانية خلفها إعصار لبان الذي إجتاح المدينة أواخر العام الماضي وخلف خسائر فادحة جراء السيول والفيضانات الناجمة عن الإعصار .

وغمرت المياه عشرات المنازل، ما تسبب في دمار جزئي وكلي وفي تلف ممتلكات المواطنين الذين اضطروا إلى النزوح نحو مناطق بعيدة عن مجرى السيول.

وتسببت السيول في جرف الأراضي الزراعية وتدمير الطرق وقطع التيار الكهربائي بحسب السكان، ونتج عنها خسائر كبيرة في الثروة الحيوانية في المحافظة التي تشتهر بتربية المواشي كمصدر دخل للعائلات.