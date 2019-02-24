الرئيس هادي يلتقي إسماعيل ولد الشيخ على هامش القمة الأوروبية العربية

إلتقى رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، اليوم الأحد، وزير الخارجية الموريتاني، والمبعوث الأممي السابق إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، على هامش مشاركته في القمة العربية الأوروبية التي تحتضنها مدينة شرم الشيخ المصرية .

وذكرت وكالة سبأ الرسمية، أن الرئيس هادي تسلم خلال لقاءه، ولد الشيخ، رسالة من أخيه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز تتعلق بالعلاقات الأخوية الثنائية ومستوى التعاون والتنسيق الاخوي المميز بين البلدين والشعبين الشقيقين و على مختلف الصعد.

وخلال اللقاء، أكد الرئيس هادي على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع اليمن وموريتانيا .. محملاً وزير الخارجية نقل تحياته لأخيه الرئيس محمد ولد عبدالعزيز، ومتمنياً له وللشعب الموريتاني دوام التقدم والنجاح في ظل قيادته الحكيمة.

من جانبه جدد ولد الشيخ دعم بلاده لليمن وشرعيتها الدستورية وصولاً لتحقيق أهداف وتطلعات الشعب اليمني بما يحمله ويجسده فخامة الرئيس من روح للقيادة والحكمة والصبر، قائلاً "هذا مالمسته واقعاً خلال فترة عملي في اليمن".

حضر اللقاء وزير الخارجية خالد اليماني وسفير بلادنا لدى جمهورية مصر العربية الدكتور محمد مارم والوفد المرافق للوزير الموريتاني.