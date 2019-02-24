إذاعة هنا عدن إف إم تكرم المونولوجيست فؤاد الشريف

كرمت إدارة إذاعة هنا عدن، التابعة للمجلس الإنتقالي الجنوبي، المونولوجيست العدني المعروف، فؤاد الشريف .

وقالت الإذاعة في صفحتها على تويتر، اليوم الأحد، "إدارة إذاعة هنا عدن ممثلة بمديرها التنفيذي الأستاذ أحمد هاشم السيد تقوم بتكريم نجم المونولوج الأستاذ فؤاد الشريف في استوديو الشهيد جعفر محمد سعد".

والمونولوجست الفنان فؤاد يحيى الشريف والمعروف فنياً بـ (فؤاد الشريف) من مواليد مدينة عدن في العام 1935م، ويعتبر من عمالقة الفكاهة الغنائية في اليمن .

حيث أبدع الشريف في فن المونولوج من خلال أدائه المتميز وحركاته الجميلة والرائعة مع إيقاع الموسيقى إلى جانب قفشاته الفكاهية التي تسعد جماهيره ومحبي فنه .

وخلال مسيرته الفنية، شارك الشريف في العديد من الحفلات والسهرات الموسيقية الفنية التي كانت تقام على مسرح البادري بكريتر في المناسبات والأعياد في بداية الستينات مع كبار الفنانين أمثال أحمد قاسم، محمد مرشد ناجي ، محمد محسن عطروش، محمد عبده زيدي، محمد صالح عزاني، وصباح منصر، محمد سعيد منصر وغيرهم، كما كان يصاحب الفنانين في حفلاتهم الفنية الغنائية في خارج اليمن (السعودية) جيبوتي، لبنان، ولندن وغيرها من الدول).