اليزيدي يتفقد العمل في مشروع تقوية المياه لمنطقة صلاح الدين غرب عدن

تفقد مدير عام مديرية البريقة غرب العاصمة المؤقتة عدن، هاني محمد اليزيدي، اليوم الأحد، سير العمل في مشروع تقوية ضخ مياه الشرب لمنطقة صلاح الدين ، البالغ كلفته " 30 " ألف دولار ، بتمويل من منظمة كير العالمية .

ويتضمن المشروع تركيب أنبوب جديد من نوع بولي إثيلين بطول ' 805 ' متر طولي ، ذات قطر ' 12 ' بوصة ، من خزانات المياه الواقعة خلف شركة مصافي عدن لربطه بخط المياه ذات قطر ' 16 ' بوصة في منطقة صلاح الدين ، بالإضافة إلى تركيب صمامات في خط الأنبوب الجديد والخطوط القديمة بالمنطقة .

وخلال الزيارة، اكد مدير عام البريقة هاني اليزيدي ، على أهمية المشروع كون الأنبوب سيرتبط مباشرة من الخزانات إلى منطقة صلاح الدين وفصله عن أنبوب المياه المغذي لعدد من المناطق في مركز مديرية البريقة والذي سيسهم في تقوية ضخ مياه الشرب لأهالي المنطقة بعد معاناة طويلة من ضعفها وإنقطاعاتها المتكررة للمنطقة .

وثمن اليزيدي الدور المتميز الذي تقدمه منظمة كير العالمية في دعم ومساندة جهود السلطة المحلية في تنفيذها العديد من المشاريع والأعمال الإنسانية في شتى المجالات الخدمية بمختلف مناطق مديرية البريقة .

من جانبه ، أوضح المهندس الميداني للمياه والصرف الصحي بمنظمة كير العالمية محمد شكيل حسين ، أن المشروع يأتي ضمن عدد من مشاريع المياه والصرف الصحي التي تنفذها المنظمة وبدعم من البرنامج الفرنسي " cdcsll " بمديرية البريقة في إطار مشروع الإستجابة الطارئة للوقاية من الكوليرا ، مشيداً بجهود قيادة المديرية على سعيها الدؤوب وحرصها الشديد في تنفيذ العديد من المشاريع والأنشطة الخدمية التي تحتاج لها مديرية البريقة ومواطنيها .