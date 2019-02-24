شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن صور مرعبة وردت من حجور.. وهجوم حوثي عنيف من كافة الاتجاهات.. والقبائل تفاجئ الجميع بهذا الإعلان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دحرت قبائل حجور اليوم الأحد هجومًا حوثيًا عنيفًا على منطقة العرام في الجبهة الجنوبية بمساندة دبابة وعربة مصفحة واطقم عسكرية، وسط سقوط العشرات من قتلى المليشيات.



وأكد قائد مقاومة حجور "أبومسلم الزعكري" في تصريحات صحفية له أن القبائل تمكنت من كسر أكبر زحف لمليشيا الحوثي بالدبابة والحميضات والاطقم في موقع العرام في الجبهة الجنوبية، والقتلى بالعشرات”.

من جانبها قالت مصادر إعلامية أن القيادي الحوثي أبوعلي الحاكم يقود الهجوم على قبائل حجور من عدة محاور. وتشهد جبهة حجور تشهد معارك شرسة منذ أن أعلنت المليشيات حربها على المنطقة.