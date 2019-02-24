شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجل : الإعلان عن وفاة "الزنداني" ووزير الدفاع اليمني يتسلم برقية العزاء ..شاهد الصورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسلم وزير الدفاع برقية عزاء من قائد القوات المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل، في وفاة اللواء الركن صالح الزنداني نائب رئيس هيئة الأركان العامة.

وبحث اليوم الأحد وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، مع قائد عسكري أمريكي كبير مستجدات الوضع العسكري في اليمن.



وناقش المقدشي مع الملحق العسكري الأمريكي لدى اليمن العقيد براد غاندي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في المجال العسكري والجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب، وسبل تعزيز قدرات الجيش الوطني، لتحقيق الأمن المحلي ومحاربة الإرهاب.

وثمن وزير الدفاع دعم الأصدقاء الأمريكان ومواقفهم المساندة للشرعية بقيادة فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة..مشيرا الى متانة العلاقة بين اليمن والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات.