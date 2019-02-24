شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين العام التدريبي 2019 لموظفي الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

دشن مركز بناء وتنمية القدرات اليوم الأحد الموافق 24/2/2019م في قاعة الأتحادية بقصر المعاشيق العام التدريبي تحت شعار " (نحو إعادة بناء مؤسسات الدولة المدينة الحديثه) ، بحضور الأمين العام المساعدأ/عزيز حمود ناشر , ومدير مكتب الأمين العام أ/صالح الحكمي ، ومدير مركز بناء وتنمية القدرات أ/عبدالفتاح فريد ناشر .

و أوضح مدير المركز أ/ عبدالفتاح فريد ناشر أن " الدورة تأتي في إطار دعم ورعاية كاملة من قبل

الأمين العام لمجلس الوزراء أ/ حسين منصور مشيداً بمستوى حضور المشاركين بالبرنامج التدريبي. وعددهم 35 متدرب ومتدربه من موظفين الأمانه العامة لرئاسة مجلس الوزراء خلال فترة من 24/2 2019م إلى 27/2/2019م .

وأكد مدير المركز ان البرنامج التدريبي سيتلقى فيه المشاركين عدد من المحاضرات حول أهمية و أنواع و مراحل إعداد التقارير الإدارية ينفذها خبير التدريب أ/ محمد نزار .

وفي التدشين القى الأمين العام المساعدأ/ عزيز حمود ناشر كلمه قدم فيها شكره للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي و دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك ونقل تحيات الأمين العام لمجلس الوزراء الأستاذ حسين منصور بمناسبة العام التدريبي لموظفي رئاسة مجلس الوزراء تحت شعار (نحو اعادة بناء مؤسسات الدولة المدينة الحديثة).

وأكد الامين المساعد على إرادة قيادة الأمانه العامه ممثلة بالأمين العام الأستاذ/حسين منصور في تطوير و تحسين مستوى الأداء الوظيفي لكادر الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء و تذليل كافة الصعاب و توفير الإمكانيات الأزمة لمركز بناء و تنمية القدرات الذي ينفذ البرامج التدريبية الهادفه ضمن خطته التدريبية للعام 2019 .

وفي ختام كلمتة تمنى الامين العام المساعد للمشاركين في البرنامج التدريبي التوفيق في جني ثمار هذه الدوره والعمل بها ومضاعفة خبراتهم الأدارية لتأدية مهامهم الوظيفية على المستوى المطلوب .

حيث ياتي البرنامج التدريبي في إطار خطة مركز بناء و تنمية القدرات لعام 2019 لتأهيل موظفي الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء.