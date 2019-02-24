شكرا لقرائتكم خبر عن هـــــــــــام: الحكومة الشرعية تعلن لليمنيين عن خبر سار لطالما انتضروة من بداية الحرب .. (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن مكتب الخدمة المدنية بالعاصمة عدن عن فتح باب التقييد ( التسجيل لأول مرة في الخدمة ) للحصول على وظائف حكومية في القطاع الحكومي المدني للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب. وأعلن البيان بأن التقييد يبداً من تاريخ 3 مارس حتى نهاية أغسطس 2019 . وأشار بأن الوثائق المطلوبة هي التالي: الوثائق المطلوبة لحملة شهادة البكالوريوس: - صورة من البطاقة الشخصية - الثانوية العامة طبق الأصل ( الختم البارز) - بيان الدرجات طبق الأصل - الشهادة الجامعية طبق الأصل - ملف ابيض الوثائق المطلوبة لحملة البكالوريوس والدبلوم: ( الجامعات الخاصة) - صورة من البطاقة الشخصية - الثانوية العامة طبق الأصل ( الختم البارز ) - الشهادة الجامعية وبيان الدرجات مختم من التعليم العالي ثم ختم طبق الأصل من الجامعة - ملف ابيض الوثائق المطلوبة لحملة الدبلوم التقني: ( ٥ سنوات بعد الاعدادية أو ٣ سنوات بعد الثانوية أو سنتين بعد الثانوية ) - صورة من البطاقة الشخصية - الثانوية العامة طبق الأصل ( الختم البارز ) أو الاعدادية طبق الاصل - بيان الدرجات طبق الأصل - الشهادة طبق الأصل - ملف ابيض وثائق الدبلوم المهني بعد الاعدادية: - صورة من البطاقة الشخصية - الاعدادية طبق الأصل ( الختم البارز ) - بيان الدرجات طبق الأصل - الشهادة المهنية طبق الأصل - ملف ابيض.

كانت هذه تفاصيل خبر هـــــــــــام: الحكومة الشرعية تعلن لليمنيين عن خبر سار لطالما انتضروة من بداية الحرب .. (تفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.