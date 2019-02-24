شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان:"عبدالملك الحوثي" يصل قبل قليل الى حجة بشكل عاجل لهذا السبب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر مطلعة اليوم الأحد عن توجه زعيم ميلشيا الحوثي الانقلابية إلى مناطق تقع في محيط مديرية كشر حدة شمال غربي البلاد.

وذكرت المصادر" أن عبدالملك الحوثي وصل إلى مناطق محيطة بكشر ومديرية قارة في محاولة لعقد اجتماع مع مشائخ حجور تحت مزاعم الصلح والتهدئة".

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وأوضحت المصادر " أن رجال القبائل رفضوا أي لقاء أو تفاوض، مع زعيم الميلشيا، ومصرين قطعا عدم التصالح الميلشيا".

وتأتي هذه المحاولة، بعد أن فشلت ميلشيا الحوثي الانقلابية في تحقيق أي تقدم، وبعد تلقيها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

ولا يتدخل زعيم ميلشيا الحوثي الانقلابية في أحداث كهذه إلا حين يكون الأمر في اشد خطره.

