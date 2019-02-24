شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم 24-2-2019 في الدوري الانجليزي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أولى البطولات التي ستنتهي الليلة في انجلترا حيث أقوي بطولات في العالم نقدم لكم مباراة النهائي من كأس الرباطة المحترفة الإنجليزية عبر موقع أتش دي كورة حيث بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي الآن والتي ستقام في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة مساء اليوم الأحد تحت قيادة جوناثان موس من ملعب ستاد ويمبلي الذي تقام علية النهائي وذلك اليوم الموافق الرابع والعشرون من فبراير الجاري والتاسع عشر من جماد الأخر حيث تستطيعون مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر والتي ستقام في إطار مباراة نهائي كاٍ رابطة المحترفين الإنجليزية بالموسم الجاري 2018-2019 والتي يكنكم متابعتها عبر قنوات بي إن سبورت.



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