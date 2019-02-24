شكرا لقرائتكم خبر عن هــــــــام .. عمان تعلن خبر مفاجى للامارات بشان اليمن على قناة فضائية .. تفاصيل والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العُمانية يوسف بن علوي، إن سلطنة عُمان تختلف مع دولة الإمارات في مسألة حرب اليمن، في أول موقف لمسقط ينتقد انتهاكات التحالف السعودي-الإماراتي وتطلعاته.
وتابع بن علوي في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم": "اختلفنا على مسألة حرب اليمن، ونحن موقفنا واضح ومعلن: لا ندفع ولا نتسبب في حروب أو خلافات. هم لهم رأي وتطلعات، وكل إنسان له حق في أن تكون عنده تطلعات. ولكن نحن نعتقد أن هذه التطلعات يجب أن تكون محكومة".
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