قيادة وزارة الداخلية تطلع على سير العمل في عدد من المنشآت الامنية بعدن

إطلع نائب وزير الداخلية، اللواء الركن، علي ناصر لخشع، اليوم الأحد، يرافقه وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء الركن عبدالله جابر، على سير العمل في عدد من المنشآت الأمنية .

وزار لخشع وجابر، حسبما أفادت وكالة سبأ الرسمية، غرفة العمليات المشتركة ومعسكر وحدة قوات الطوارئ بالعاصمة المؤقتة عدن.

وأطلعا على مستوى سير تنفيذ مشروع إعادة تأهيل معسكر قوات الأمن الخاصة في عدن، وكذا تنفيذ مشروع بناء مستشفى الشرطة، والخدمات المقدمة في العيادة الخاصة بمنتسبي المؤسسة الأمنية في ديوان وزارة الداخلية، وتعرفا من القائمين على المشروعين على مستوى سير وتنفيذ الأعمال في المعسكر والخدمات بالعيادة.

وأكد لخشع وجابر، على ضرورة إنشاء غرفة العمليات باعتبارها ذات أهمية إستراتيجية كبيرة، وذلك انطلاقاً من الاهتمام والحرص الكبيرين على إنجازها وتفعيلها للمساهمة في السيطرة على كافة مجريات الأوضاع الراهنة.

وشددا على أهمية دور غرفة العمليات في توحيد الجهود والمعلومات الأمنية الدقيقة المطلوبة لحماية السيادة الوطنية، والتصدي لأي تدخلات ومحاولات من شأنها المساس بالأمن والاستقرار والمصالح العامة والخاصة والمكتسبات الوطنية وإثارة القلق والفوضى في كافة محافظات الجمهورية وبمقدمتها عدن.