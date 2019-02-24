عدن .. مناقشة تحضيرات فعاليتي المؤتمر الهندسي الثالث وذكرى تأسيس كلية الهندسة

ناقشت اللجنة العليا لإقامة فعاليتي المؤتمر الهندسي الثالث والذكرى الأربعين لتأسيس كلية الهندسة، في إجتماعها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الجامعة، الدكتور، الخضر ناصر لصور، التحضيرات والترتيبات اللازمة للفعاليتين التي ستشهدهما الكلية خلال الشهر القادم.

وأشاد رئيس الجامعة خلال الإجتماع, بالجهود الجبارة التي تبذلها اللجنة لإنجاح فعاليات الكلية .. مؤكداً على ضرورة الإسراع لتلبية كافة المتطلبات الضرورية للفعالية.

وتطرق الإجتماع، إلى ضرورة ترأس رئيس مجلس الوزراء لأحدى الجلسات الخاصة بقسم الهندسة المعمارية .

كما تم طرح مقترح بضرورة وضع معايير خاصة للمكرمين من مؤسسي الكلية ووافقت اللجنة على المقترح.

كما ناقشت اللجنة أيضاً ضرورة ترتيب لقاء لرئيس الجامعة مع الجهات الداعمة لتعزيز العلاقة بين الكلية والداعمين لفعالياتها العلمية وتم الموافقة عليه .

وأقرت اللجنة المقترح الخاص بتكريم البنك الإسلامي كونه ساهم في بناء المبنى الحديث للكلية والتي تقدر بحوالي(١٥) مبنى وأيضاً تبنيه لمشروع التطوير الأكاديمي بما فيه كل المختبرات والورش.

وشدد الإجتماع على ضرورة الإسراع في إستكمال أوراق المؤتمر ال(٧٣) بحثاً وترتيبها في أربعة مجلدات بحسب محاور تخصص البحث.

كما شدد أيضاً رئيس اللجنة على ضرورة إعداد معرض خاص بالشركات الداعمة المتخصصة في المجال الهندسي لعرض منتجاتهم ,ويكون هذا المعرض يليق بالحدث والإسراع بطباعة الكتيب التعريفي للكلية وأستكمال بقية الكتيبات الخاصة بفقداء وشهداء الكلية من مؤسسين ومدرسين وطلاب.

الجدير بالذكر أن فعاليات المؤتمر الهندسي الثالث والذكرى الأربعين لتأسيس الكلية ستنطلق في( ١٧)مارس من الشهر القادم وتنتهي في( ١٨) مارس من العام الحالي.