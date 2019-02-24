الحوثيون يجبرون مزارعي وتجار الحيمة بصنعاء على دفع زكاة الخمس بقوة السلاح

أجبرت مليشيا الحوثي الانقلابية المزارعين في مديرية الحيمة الخارجية، بمحافظة صنعاء، على دفع ما يسمى بزكاة الخمس، من محصولاتهم الزراعية.

وقال سكان محليون، إن الحوثيين أجبروا المزارعين على دفع الخمس بقوه السلاح، وسط سخط شعبي من فرض هذه الزكاة التي لم يقرها الدين الإسلامي.

وذكرت المصادر أن مليشيا الحوثي أجبرت أصحاب المحلات التجارية، على دفع مبالغ كبيرة للمجهود الحربي، وهددت الممتنعين بإقفال محلاتهم واقتيادهم للسجون.

وأوضحت أن المليشيا ضاعفت المبالغ التي تفرضها باسم المجهود الحربي على ملاك المحطات البترولية، ومزارع الدواجن بملايين الريالات.