مؤسسة إنسانية توزيع قسائم غذائية لأكثر من 1400 أسرة فقيرة بعدن

وزعت المؤسسة الطبية الميدانية برنامج الأمن الغذائي، اليوم ،بالعاصمة المؤقتة عدن ، الف و 400 قسيمة غذائية للأسر الفقيرة في مديرية دار سعد بدعم من صندوق الدعم الإنساني لليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مديرة البرامج والمشاريع في المؤسسة الطبية الميدانية تمنى عبيد، أن هذه القسائم الغذائية ستوزع لمدة ستة اشهر للأسر الفقيرة والمحتاجة من خلال مشروع الأمن الغذائي الذي يستهدف الأسر الاشد فقرا وتنطبق عليها المعايير .

وأشارت الى أن الاختيار يتم من خلال لجان مجتمعية تقوم باللقاء الأسر المستهدفة وتسجيلهم ضمن المشروع ليتم صرف قسائم السلة الغذائية التي تتضمن الدقيق والزيت والسكر والفاصوليا والملح .

وأضافت "أن مشروع النقد مقابل العمل والممول من قبل منظمة الهجرة الدولية قد بدأ العمل في دار سعد من يناير و يستمر حتى مايو 2019 م ، ومشروع معالجة سؤ التغذية عبر عربة متنقلة يأتي بتمويل من برنامج الاغذية العالمي بدأ من عام 2016 م وحتى الآن في مديرية دار سعد التي تتواجد فيها النازحين من كل المحافظات" .. مؤكدة أن المؤسسة تسعى إلى مساعدة كل الأسر الفقيرة وتقديم الدعم والعون لهم لتحسين مستواهم المعيشي .

من جانبه أكد الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية دار سعد عبد المنعم العبد ، أهمية مساعدة الأسر الفقيرة من خلال ماتقدمه المؤسسة الطبية الميدانية وبدعم من صندوق الدعم الإنساني لليمن من توزيع المواد الغذائية التي تحتاجها الأسر الفقيرة في مناطق دار سعد والتي يتواجد فيها اكثر النازحين احتياجا.