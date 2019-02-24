المليشيا تقصف العمالقة بحيس والمنازل في التحيتا بالحديدة

واصلت مليشيات الحوثي قصفها لمواقع قوات ألوية العمالقة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة مستخدمة قذائف الهاون والأسلحة المتوسطة.

وأفادت مصادر ميدانية أن مليشيات الحوثي استهدفت مواقع ألوية العمالقة بالعشرات من قذائف الهاون وأطلقت نيران اسلحتها المتوسطة بشكل كثيف على المواقع.

وأشارت المصادر، أن المليشيات تواصل خروقاتها وإنتهاكاتها للهدنة الاممية لوقف اطلاق النار وبشكل متصاعد خصوصا بعد توقيعها على اتفاق الانسحاب وإعادة الإنتشار.

كما قصفت ميليشيات الحوثي المنازل في مدينة التحيتا بقذائف الهاوزر والهاونات بشكل عشوائي يومنا هذا .

مصادر محلية قالت أن ميليشيات الحوثي قصفت منازلنا بشكل عشوائي مستهدفين بذلك المنازل والأحياء السكنية.

وأضاف المصدر : أصبنا بحالة خوف شديد على أطفالنا ونسائنا من القصف العشوائي الذي لا يرحم أحدا.

ميليشيات الحوثي وعلى مسيرة خرقها للهدنة تواصل قصفها دون أن تعير أي اهتمام لما وقعت عليه من عهود .

وتشهد مدينة التحيتا قصفا يوميا من قبل ميليشيات الحوثي بقذائف مختلفة وبأوقات يسكن الناس عن حركتهم في منازلهم .