عدن .. التعليم الفني يبحث مع اليونسيف تطوير برامج التدريب في المعاهد

بحث وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور عبد الرزاق الاشول ، اليوم الأحد، مع مدير مكتب اليونسيف بعدن نقيب الله صافي ، تطوير عدد من البرامج التدريبية في مختلف التخصصات الفنية والمهنية وتأهيل الكادر التعليمي حول البرامج المهنية .

وتطرق اللقاء إلى كيفية التعاون المشترك بين الوزارة واليونيسيف في تنفيذ آلية وبرامج تدريبية قصيرة في المعاهد الفنية تستهدف الفئة العمري الاقل من 18 سنة الغير منتسبين للتعليم الفني والمهني ، حول مساقات التعليم في الدورات القصيرة التي تستمر اقل من سنة .

وأكد الاشول، وفق ما أوردته وكالة سبأ الرسمية، اهتمام الوزارة في احتضان الاطفال خاصة المتسربين من التعليم من خلال تمكينهم اقتصاديا و اكسابهم مهارات فنية ومهنية مختلفة ومناسبة لاعمارهم تنمي من قدراتهم في بناء مستقبلهم وتحسن من وضعهم المعيشي في المجتمع .. مشيرا الى ان الوزارة تسعى ضمن برنامجها للعام الحالي 2019 تطوير نظام التعليم الفني والمهني من خلال تنفيذ عدد من المدخلات الخاصة بتطوير المناهج التعليمية والمدربين والتجهيزات الخاصة بالنظام المؤسسي .

فيما أكد مدير مكتب اليونسيف ، على اهمية الشركاء مع الوزراة في دعم و تطوير البرامج التعليمية والانشطة المهنية والفنية ، وتجهيز الالية المناسبة للعمل التدريبي في عدد من المعاهد الفنية والمهنية لتمكين الاطفال اقتصاديا ومساعدتهم في دخول سوق العمل في مختلف التخصصات والمجالات المهنية .