الإرياني: حجور معركة كل اليمنيين وبوابة النصر

قال وزير الإعلام اليمني معمر مطهر الأرياني، اليوم الأحد، إن حجور هي معركة كل اليمنيين الأحرار وبوابة النصر القادم على المخطط الانقلابي الحوثي الممول من إيران.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): إن "ميليشيا الحوثي تشن منذ شهر هجوماً بربرياً على أبناء مديرية كشر مستخدمة جميع أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وتقصف وتحاصر القرى والمنازل وتمنع عنهم إمدادات الغذاء والماء والدواء في سياسة عقاب وإبادة جماعية، في ظل صمود أسطوري لقبائل حجور الأبطال المدافعين عن أرضهم وعرضهم وكرامتهم".

وأوضح أن "الميليشيا تحشد طوال شهر كل قوتها وكتائبها الخاصة وسلاحها الثقيل لكسر حجور وتعود كل مرة تجر أذيال الهزيمة والخزي والعار وجثث صرعاها وجرحاها، وتساقط كل رهاناتها في تطويع المنطقة وأبنائها الأبطال لصالح مشروعها الإمامي الكهنوتي المتخلف، رغم عدم توازن القوة بين الطرفين".

وأشار الوزير إلى أن السقوط المدوي للميليشيا الحوثية أمام بسالة أبناء حجور هو دافع لكل القبائل اليمنية للانتفاضة عليها واستعادة اليمن الجمهوري، داعياً قبائل حجة وعمران والمحويت لإسناد قبائل حجور.