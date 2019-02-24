قوات الشرعية تستعيد السيطرة على مواقع استراتيجية في صعدة

استعادت قوات الجيش الوطني السيطرة على مواقع استراتيجية جديدة في محور كتاف بمحافظة صعدة، شمالي البلاد. بعد معارك ضارية خاضتها ضد مليشيا الحوثي الانقلابية.

وكانت قوات الجيش الوطني بمحور كتاف حررت ، مساء أمس السبت، سلسلة جبال عنبان وجبال “الحنكة” وعدد من القرى المجاورة والقريبة من مركز المديرية تنفيذاَ لعملية عسكرية واسعة.

وأسفرت المعارك عن مصرع ٢٠ حوثياً وجرح آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار تاركين مواقعيهم وجثث قتلاهم مرميه في الوديان والجبال.

يشار إلى أن قوات الجيش الوطني وبإسناد من مروحيات التحالف مستمرة في عملياتها العسكرية بمحافظة صعدة حتى يتم تحريرها بالكامل من المليشيا الحوثية.

وتشهد مختلف جبهات المحافظة، منذ أشهر، مواجهات عنيفة وتبادلا للقصف المدفعي بين قوات الشرعية والمليشيا.