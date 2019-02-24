شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حديث طارق..مصادر تكشف عن السبب الرئيسي في تحفظ واحتجاز الحوثيين لجثة "صالح" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة " عن السبب الرئيسي لاحتجاز وتحفظ ميلشيا الحوثي الانقلابية لجثة الرئيس السابق علي عبدالله صالح".

وذكرت المصادر" أن الميلشيا تعمد إلى احتجاز الجثة لغرض عدم جعل من ظريح صالح رمزا تاريخيا في أوساط الشعب، بالإضافة إلى تمرير عدد من النقاط على اقاربه العسكريين الذين يقفون في صف الشرعية مقابل تسليم الجثة".

وأوضحت المصادر" أن الميلشيا تحتفظ بجثته في أحد المباني الخاصة والسرية وسط العاصمة صنعاء، حيث تأتي هذه الاجراءات أكثر بعد حديث طارق الاخير عن احداث مقتل عمه.

وتحاول ميلشيا الحوثي الانقلابية من خلتل احتجازها للجثة تمرير طلبات عدة عسكرية وسياسية، رغم دخول وساطة عمانية لتسليم الجثة.